Ostateczne pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu inwestycji SVARAN. Rozpoczęła się przedsprzedaż mieszkań w centrum Swarzędza.

Pierwszy etap inwestycji mieszkaniowej SVARAN, zlokalizowany w samym sercu Swarzędza, otrzymał

ostateczne pozwolenie na budowę, co oznacza rozpoczęcie przedsprzedaży mieszkań. To wyjątkowa

okazja dla wszystkich, którzy marzą o własnym mieszkaniu w doskonałej lokalizacji.

SVARAN – nowoczesne osiedle, nowa jakość życia

SVARAN to nazwa, która nawiązuje do historycznej wsi Swarancz, położonej w miejscu dzisiejszego Swarzędza. Inwestycja realizowana w centrum miasta nie tylko odwołuje się do jego bogatej historii, ale

także wpisuje się w jego dynamiczny rozwój. SVARAN to połączenie unikalnej architektury, przemyślanych

układów mieszkań oraz przyjaznego otoczenia, które z pewnością przypadnie do gustu przyszłym mieszkańcom.

Komfort i wygoda życia na osiedlu SVARAN

Inwestycja SVARAN została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu przyszłym

mieszkańcom. Każdy detal został starannie przemyślany, aby spełnić potrzeby zarówno singli, par, jak i

rodzin z dziećmi. Osiedle wyróżnia się funkcjonalnymi układami mieszkań, w których znajdziemy zarówno

kompaktowe kawalerki, jak i przestronne mieszkania wielopokojowe. W ramach inwestycji powstaną mieszkania z dostępem do ogródków, przestronnych balkonów czy tarasów na dachu budynku. Na terenie inwestycji znajdzie się wiele terenów zielonych pełniących rolę przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. To miejsca, gdzie można spędzić czas z rodziną, odpocząć po pracy lub spotkać się ze znajomymi. Charakterystycznym i tętniącym życiem elementem osiedla będzie Nowy Rynek - otwarty plac otoczony lokalami usługowymi. W przyszłości mieszkańcy będą mogli kupić świeże pieczywo w pobliskiej piekarni lub napić się aromatycznej kawy w lokalnej kawiarni.

Doskonała lokalizacja – centrum Swarzędza na wyciągnięcie ręki

Jedną z kluczowych wartości inwestycji SVARAN, która wpisuje się w ideę miasta 15-minutowego, jest jej

doskonała lokalizacja. Osiedle znajduje się w samym centrum Swarzędza, co gwarantuje bliskość komunikacji miejskiej, sklepów, szkół, przedszkoli, a także terenów rekreacyjnych, takich jak Jezioro

Swarzędzkie. Dzięki bliskości usług, mieszkańcy częściej korzystają z komunikacji publicznej, rowerów czy

chodzą pieszo, co sprzyja ochronie środowiska naturalnego. To idealne miejsce dla osób, które cenią sobie aktywny styl życia, mając przy tym możliwość komfortowego dojazdu do Poznania – zarówno samochodem, jak i komunikacją publiczną.

Przedsprzedaż mieszkań – czas na Twój wybór

Rusza przedsprzedaż mieszkań w inwestycji SVARAN! To doskonały moment, aby zapoznać się z ofertą i

wybrać swoje wymarzone mieszkanie w najlepszej lokalizacji w Swarzędzu. W ofercie znajdują się różnorodne metraże i układy mieszkań, co daje szeroki wachlarz możliwości. Warto działać szybko, aby

zapewnić sobie jak największy wybór oraz gwarancję ceny. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży, które z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania i pomoże w wyborze idealnego mieszkania.

Dane kontaktowe biura sprzedaży:

Tel.: +48 509 777 066

E-mail: biuro@svaran.pl

Strona internetowa: www.svaran.pl