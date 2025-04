Ruszamy z budową! Ruszają prace budowlane na terenie inwestycji SVARAN

Po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą, firmą W.P.I.P - Mardom, przyszedł czas na kolejny krok. Wykonawca przystąpił do organizacji placu budowy oraz pierwszych robót przygotowawczych. Rozpoczęcie realizacji inwestycji to ważny etap, który przybliża nas do oddania przyszłym mieszkańcom nowoczesnych i komfortowych lokali w jednej z najlepiej skomunikowanych części miasta.

Inwestycja Svaran to przemyślane układy mieszkań, nowoczesna architektura oraz wyjątkowa lokalizacja z dostępem do rozwiniętej infrastruktury miejskiej, terenów zielonych i szerokiej oferty usługowej.

W ramach pierwszego etapu powstanie 129 mieszkań i 14 lokali usługowych.

Potrzeby parkingowe zaspokoi podziemna hala garażowa.

Na stronie projektu dostępna jest interaktywna makieta, która pozwala na łatwe zapoznanie się z układem budynków, wybór konkretnego mieszkania oraz sprawdzenie jego dostępności w czasie rzeczywistym.

Strona www inwestycji: www.svaran.pl/oferta

Dane kontaktowe biura sprzedaży:

Tel.: +48 509 777 066

E-mail: biuro@svaran.pl