Novaform finalizuje budowę osiedla Nove Olendry na poznańskich Naramowicach

Ostatni etap inwestycji oddany do użytkowania

Z dumą ogłaszamy zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie trzeciego, ostatniego już etapu osiedla Nove Olendry na poznańskich Naramowicach. To wyjątkowy moment, który wieńczy kilkuletnią pracę nad jednym z najbardziej kompleksowych projektów realizowanych przez Novaform w Polsce. Łącznie powstało 433 nowoczesnych mieszkań, 651 miejsc postojowych, ponad hektar powierzchni biologicznie czynnej, a całość osadzono w harmonijnie zaprojektowanym otoczeniu, które łączy estetykę z funkcjonalnością.

Nowoczesne osiedle

Nove Olendry to nie tylko budynki, to przede wszystkim przemyślana przestrzeń do życia. Od samego początku przyświecała nam idea projektowania osiedla, które odpowiada na potrzeby mieszkańców dziś i jutro.

Wizytówką Novych Olendrów jest unikatowa elewacja wykonana z mineralnej płytki klinkierowej, która zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale także odporność elewacji na warunki atmosferyczne.

Wszystkie budynki wyposażone zostały w panele fotowoltaiczne na dachach, które zapewniają energię do zasilania powierzchni wspólnych osiedla. Dodatkowo zastosowano nowoczesne zbiorniki retencyjne na wody opadowe, które są następnie wykorzystywane do podlewania terenów zielonych, co znacząco obniża koszty utrzymania nieruchomości i zmniejsza zużycie wody.

Na terenie inwestycji zagospodarowano ponad hektar powierzchni biologicznie czynnej z licznymi nasadzeniami zieleni, które tworzą przyjazne środowisko do życia i odpoczynku. Mieszkańcy mają do dyspozycji nowoczesne place zabaw, obiekty małej architektury sprzyjające integracji sąsiedzkiej oraz infrastrukturę rowerową zachęcającą do aktywnego stylu życia. Deweloper zadbał również o ogólnodostępną ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż całego osiedla.

Dziedzictwo w nowoczesnym wydaniu

Nazwa inwestycji nawiązuje do historii Naramowic i osadnictwa holenderskiego na tym terenie, tradycji budowania z szacunkiem do przestrzeni, krajobrazu i wspólnoty. Novaform rozwija tę ideę, łącząc holenderską praktyczność z polską gościnnością i troską o środowisko.

Novaform² - więcej niż metr kwadratowy

Osiedle stanowi doskonały przykład wprowadzania w życie autorskiej koncepcji Novaform², zgodnie z którą każdy metr kwadratowy powinien wnosić realną wartość dla mieszkańców. Osiedle Nove Olendry odpowiada na współczesne wyzwania klimatyczne poprzez innowacyjne rozwiązania retencji wody deszczowej i wykorzystanie energii odnawialnej. Projekt promuje mobilność rowerową i integrację społeczną dzięki przestrzeniom wspólnym, które naturalnie zachęcają do budowania relacji sąsiedzkich. Mieszkania charakteryzują się przemyślanymi, funkcjonalnymi układami, które dają mieszkańcom dużą swobodę aranżacyjną i pozwalają na optymalne wykorzystanie każdego metra kwadratowego.

Zakończenie inwestycji Nove Olendry

Zakończenie budowy osiedla Nove Olendry to dla nas szczególny moment radości i dumy. Powitaliśmy już pierwszych nowych mieszkańców, którzy przekroczyli progi swoich mieszkań i dołączają do rosnącej społeczności osiedla. Każdy klucz przekazany do rąk nowych właścicieli to dowód na to, że nasze marzenie o stworzeniu wyjątkowego miejsca do życia staje się rzeczywistością. Cieszymy się, że grono zadowolonych mieszkańców Novych Olendrów się powiększa, a osiedle tętni życiem.

Zakończenie tej inwestycji to nie koniec, a kolejny krok. Przed nami nowe projekty – równie dopracowane, odpowiedzialne i pełne charakteru. Jeśli chcesz śledzić, co dalej – zostań z nami.

Strona internetowa Novaform: www.novaformpolska.pl

Novaform na Facebooku: https://www.facebook.com/NovaformPolska/

Novaform na Instagramie: https://www.instagram.com/novaformpolska/