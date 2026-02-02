Trzeci etap budowy inwestycji Svaran osiągnięty. Zobacz zdjęcia

Trwają prace budowlane na terenie inwestycji Svaran, zlokalizowanej w samym centrum Swarzędza. Osiągnęliśmy już trzeci etap budowy. Zobacz zdjęcia!
Etap 3 obejmuje:
- wykonanie ścian konstrukcyjnych kondygnacji 0 i +1 oraz stropów nad parterem i 1 piętrem.
Ponad elementy objęte etapem wykonane zostało:
- wykonanie konstrukcji na kondygnacji +2,
- wykonanie stropu nad kondygnacją +2,
- wykonanie części konstrukcji na kondygnacji +3.
Załączone zdjęcia prezentują postępy budowy na przestrzeni ostatnich tygodni. Nie przedstawiają wszystkich elementów osiągniętych w ramach osiągniętego etapu inwestycji.
Inwestycja Svaran to przemyślane układy mieszkań, nowoczesna architektura oraz wyjątkowa lokalizacja z dostępem do rozwiniętej infrastruktury miejskiej, terenów zielonych i szerokiej oferty usługowej.
Na stronie projektu dostępna jest interaktywna makieta, która pozwala na łatwe zapoznanie się z układem budynków, wybór konkretnego mieszkania oraz sprawdzenie jego dostępności w czasie rzeczywistym.
Strona inwestycji: svaran.pl
Strona internetowa Novaform: www.novaformpolska.pl
