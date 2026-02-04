Kolejova1 osiągnęła 5 etap budowy! Zobacz zdjęcia
- - -
2026-02-04, 12:40

Trwają prace budowlane na terenie inwestycji Kolejova1, zlokalizowanej w samym sercu Poznania. Osiągnęliśmy już piąty etap budowy. Zobacz zdjęcia!

Etap 5 obejmuje

  • Budynek Historyczny
    • szczelność dachu nad 2 piętrem,
    • stolarka okienna (z wyłączeniem ścian historycznych),
    • ściany działowe,
    • tynki i wylewki kondygnacji parteru,
    • rozprowadzenie instalacji sanitarnych parteru,
    • rozprowadzenie instalacji elektrycznych – pozostały zakres.
  • Budynek Wieża
    • konstrukcja pięter 1, 2, 3 z wyłączeniem ścian działowych.

Ponad elementy objęte etapem wykonane zostało:

  • konstrukcja wieży do 4 piętra włącznie, rozpoczęte 5 piętro,
  • ślusarka okienna w ścianach historycznych – 80%,
  • renowacja elewacji kotłowni na dziedzińcu,
  • szczelność dachu nad 2 piętrem,
  • renowacja historycznej ściany od ul. Granicznej,
  • elewacja lekka mokra – rozpoczęta.

Powyższe zdjęcia prezentują postępy budowy na przestrzeni ostatnich tygodni. Nie przedstawiają wszystkich elementów osiągniętych w ramach osiągniętego etapu inwestycji.

Kolejova1 to niepowtarzalna inwestycja realizowana z myślą o najbardziej wymagających klientach. Projekt łączy nowoczesność zachowując przy tym odwołania do bogatej historii miejsca i zachowując unikatowy klimat Łazarza. 

Założeniem inwestycji jest zagwarantowanie przyszłym mieszkańcom wysokiej jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa. Monitoring, wysokiej jakości drzwi antywłamaniowe, wysoka izolacja akustyczna, ozdobne grzejniki, przesuwne okna i wiele więcej! Wszystko to z myślą o tym, by dostarczyć najwyższą jakość dla klientów i przyszłych mieszkańców Kolejova1.

Strona inwestycji: kolejova.pl

Strona internetowa Novaform: www.novaformpolska.pl
Novaform na Facebooku: https://www.facebook.com/NovaformPolska/
Novaform na Instagramie: https://www.instagram.com/novaformpolska/

