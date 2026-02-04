Kolejova1 osiągnęła 5 etap budowy! Zobacz zdjęcia

Trwają prace budowlane na terenie inwestycji Kolejova1, zlokalizowanej w samym sercu Poznania. Osiągnęliśmy już piąty etap budowy. Zobacz zdjęcia!

Etap 5 obejmuje

Budynek Historyczny szczelność dachu nad 2 piętrem, stolarka okienna (z wyłączeniem ścian historycznych), ściany działowe, tynki i wylewki kondygnacji parteru, rozprowadzenie instalacji sanitarnych parteru, rozprowadzenie instalacji elektrycznych – pozostały zakres.

Budynek Wieża konstrukcja pięter 1, 2, 3 z wyłączeniem ścian działowych.



Ponad elementy objęte etapem wykonane zostało:

konstrukcja wieży do 4 piętra włącznie, rozpoczęte 5 piętro,

ślusarka okienna w ścianach historycznych – 80%,

renowacja elewacji kotłowni na dziedzińcu,

szczelność dachu nad 2 piętrem,

renowacja historycznej ściany od ul. Granicznej,

elewacja lekka mokra – rozpoczęta.

Powyższe zdjęcia prezentują postępy budowy na przestrzeni ostatnich tygodni. Nie przedstawiają wszystkich elementów osiągniętych w ramach osiągniętego etapu inwestycji.

Kolejova1 to niepowtarzalna inwestycja realizowana z myślą o najbardziej wymagających klientach. Projekt łączy nowoczesność zachowując przy tym odwołania do bogatej historii miejsca i zachowując unikatowy klimat Łazarza.

Założeniem inwestycji jest zagwarantowanie przyszłym mieszkańcom wysokiej jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa. Monitoring, wysokiej jakości drzwi antywłamaniowe, wysoka izolacja akustyczna, ozdobne grzejniki, przesuwne okna i wiele więcej! Wszystko to z myślą o tym, by dostarczyć najwyższą jakość dla klientów i przyszłych mieszkańców Kolejova1.

