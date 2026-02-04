Kolejova1 osiągnęła 5 etap budowy! Zobacz zdjęcia

Trwają prace budowlane na terenie inwestycji Kolejova1, zlokalizowanej w samym sercu Poznania. Osiągnęliśmy już piąty etap budowy. Zobacz zdjęcia!
Etap 5 obejmuje
- Budynek Historyczny
- szczelność dachu nad 2 piętrem,
- stolarka okienna (z wyłączeniem ścian historycznych),
- ściany działowe,
- tynki i wylewki kondygnacji parteru,
- rozprowadzenie instalacji sanitarnych parteru,
- rozprowadzenie instalacji elektrycznych – pozostały zakres.
- Budynek Wieża
- konstrukcja pięter 1, 2, 3 z wyłączeniem ścian działowych.
Ponad elementy objęte etapem wykonane zostało:
- konstrukcja wieży do 4 piętra włącznie, rozpoczęte 5 piętro,
- ślusarka okienna w ścianach historycznych – 80%,
- renowacja elewacji kotłowni na dziedzińcu,
- szczelność dachu nad 2 piętrem,
- renowacja historycznej ściany od ul. Granicznej,
- elewacja lekka mokra – rozpoczęta.
Powyższe zdjęcia prezentują postępy budowy na przestrzeni ostatnich tygodni. Nie przedstawiają wszystkich elementów osiągniętych w ramach osiągniętego etapu inwestycji.
Kolejova1 to niepowtarzalna inwestycja realizowana z myślą o najbardziej wymagających klientach. Projekt łączy nowoczesność zachowując przy tym odwołania do bogatej historii miejsca i zachowując unikatowy klimat Łazarza.
Założeniem inwestycji jest zagwarantowanie przyszłym mieszkańcom wysokiej jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa. Monitoring, wysokiej jakości drzwi antywłamaniowe, wysoka izolacja akustyczna, ozdobne grzejniki, przesuwne okna i wiele więcej! Wszystko to z myślą o tym, by dostarczyć najwyższą jakość dla klientów i przyszłych mieszkańców Kolejova1.
Strona inwestycji: kolejova.pl
Strona internetowa Novaform: www.novaformpolska.pl
Novaform na Facebooku: https://www.facebook.com/NovaformPolska/
Novaform na Instagramie: https://www.instagram.com/novaformpolska/