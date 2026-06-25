Dopiewiec OD_NOVA z pozwoleniem na budowę. Novaform Polska przygotowuje realizację pierwszego etapu inwestycji mieszkaniowej pod Poznaniem.

Inwestycja Dopiewiec OD_NOVA, realizowana przez Novaform Polska, uzyskała pozwolenie na budowę. To ważny krok w przygotowaniach do realizacji nowego projektu mieszkaniowego w Dopiewcu, będącym jedną z najbardziej perspektywicznych lokalizacji mieszkaniowych w aglomeracji poznańskiej.

Dopiewiec OD_NOVA powstaje z myślą o osobach poszukujących równowagi pomiędzy bliskością miasta, spokojem życia w otoczeniu zieleni, a jednocześnie chcących pozostać w dobrym skomunikowaniu z Poznaniem. Inwestycja położona jest w podmiejskim otoczeniu, blisko natury, z dostępem do terenów zielonych i przestrzeni sprzyjających rekreacji. Jak podkreśla inwestor, projekt ma łączyć funkcjonalną architekturę, przemyślane układy mieszkań oraz zagospodarowanie terenu wspierające komfort i bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców.

W pierwszym etapie Dopiewiec OD_NOVA powstanie 114 mieszkań o powierzchni od ok. 36 do 79 mkw odpowiadających potrzebom singli, par, rodzin z dziećmi, osób pracujących hybrydowo i wszystkich tych, którzy szukają większej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Istotnym elementem projektu będą praktyczne układy funkcjonalne mieszkań, pozwalające dopasować przestrzeń do codziennych potrzeb.

Założenia inwestycji obejmują również starannie zaplanowane otoczenie budynków. Na terenie osiedla przewidziano zieleń, elementy małej architektury, infrastrukturę wspierającą codzienne funkcjonowanie oraz plac zabaw. Koncepcja osiedla zakłada tworzenie przyjaznej, sąsiedzkiej przestrzeni, w której ważną rolę odgrywają zarówno komfortowe mieszkania, jak i jakość części wspólnych.

Jednym z kluczowych atutów lokalizacji jest dynamicznie rozwijająca się publiczna infrastruktura transportowa. W okolicy inwestycji do końca 2026 roku planowane jest powstanie przystanku kolejowego, który zapewni mieszkańcom wygodną alternatywę dla samochodu w dojazdach do Poznania i okolicznych miejscowości. Ważnymi atutami inwestycji są dogodny dojazd do Poznania, bliskość natury, planowany przystanek Kolei Metropolitalnej oraz dostęp do najważniejszych funkcji w zasięgu ręki.

Dopiewiec OD_NOVA to projekt, w którym duże znaczenie mają nie tylko same mieszkania, ale również jakość całej przestrzeni do życia. Zależy nam na tym, aby architektura, funkcjonalne układy i sposób zagospodarowania terenu tworzyły spójną, wygodną i atrakcyjną codzienność dla przyszłych mieszkańców. Uzyskanie pozwolenia na budowę pozwala nam przejść do kolejnego etapu przygotowań realizacyjnych.

– podkreśla Deweloper.

Projekt Dopiewiec OD_NOVA jest realizowany przez Novaform Polska, spółkę należącą do holdingu Klok Groep, posiadającego ponad 100-letnie doświadczenie w branży budowlanej. Novaform Polska w swoich inwestycjach przykłada szczególną wagę do atrakcyjności architektury, funkcjonalnego wykorzystania przestrzeni oraz rozwiązań, które realnie wpływają na komfort życia mieszkańców.

Poznaj bliżej inwestycję: www.dopiewiec-odnova.pl.